El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes momentos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un registro de 0 mm hasta las 18:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 35% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lluvias al caer la noche.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h hacia el final del día. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio temporal del frío, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las condiciones no parecen adversas por la mañana, la posibilidad de lluvias ligeras y el aumento de la nubosidad hacia la tarde podrían limitar las opciones para disfrutar del exterior. Se recomienda llevar un abrigo adecuado y, si se planea salir más tarde, considerar un paraguas o impermeable por si acaso.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que no superarán los 13 grados y una ligera posibilidad de lluvia al caer la noche. La alta humedad y el viento suave contribuirán a una sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.