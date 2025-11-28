El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las primeras horas del día, donde la temperatura mínima se registrará en 5 grados.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 7 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad persistirá, lo que podría dar lugar a una sensación térmica más baja de lo habitual. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 94% hacia el mediodía. Esto sugiere que el ambiente será bastante húmedo, lo que podría resultar en una sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esta probabilidad aumenta a un 30% entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría indicar la llegada de un frente más activo en la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Hacia el final del día, se espera que el viento sople desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 20:00 horas. La nubosidad seguirá siendo la protagonista, y la posibilidad de brumas o nieblas ligeras podría aumentar, especialmente en las horas más frías de la noche.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque las precipitaciones no son esperadas hasta la tarde, es recomendable estar preparado para posibles lluvias ligeras a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.