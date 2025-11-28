El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" en las primeras horas, y "cubierto" durante la mayor parte del día. Esta situación atmosférica se mantendrá constante, lo que sugiere que la visibilidad podría verse reducida en ciertos momentos, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados a las 8:00, mientras que las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas de la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 78% y el 100% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescor y, en combinación con el cielo cubierto, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. La alta humedad también sugiere que podría haber una sensación de bochorno en momentos, a pesar de las bajas temperaturas.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 0% hasta las 13:00 horas, aumentando a un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y alcanzando un 35% entre las 19:00 y las 01:00. Esto indica que, aunque es poco probable que llueva, existe una ligera posibilidad de chubascos en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo fresco y nuboso, con una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.