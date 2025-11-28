El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol durante gran parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados, y la probabilidad de precipitación será nula hasta el mediodía. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia en la tarde, con un 10% de posibilidad entre la 1 y las 7 PM, y un 30% entre las 7 y la 9 PM. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es segura, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde o noche.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, el viento será más suave en la mañana, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes estén al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que las condiciones nubladas y la alta humedad reduzcan la claridad, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, la posibilidad de lluvia podría contribuir a una mayor reducción de la visibilidad, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

La temperatura máxima del día alcanzará los 13 grados en la tarde, pero descenderá nuevamente a 12 grados hacia la noche. La puesta de sol ocurrirá a las 18:03, marcando el inicio de un ambiente más frío y húmedo. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán alrededor de los 12 grados, lo que sugiere que será un día típico de otoño en Barro, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.