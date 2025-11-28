El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en las horas centrales del día.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 7 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más tempranas. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople del este con velocidades que oscilarán entre 7 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento moderado puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, se incrementa a un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y hasta un 25% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia no es muy probable, existe la posibilidad de algunas lloviznas ligeras al caer la noche.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% hasta las 13:00 horas y un 25% en la franja horaria de la tarde-noche. Esto indica que, aunque el tiempo será mayormente tranquilo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas conforme se acerque la noche.

En resumen, Baiona experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un viento suave del este. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda estar preparados para posibles lloviznas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.