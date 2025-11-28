El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las distintas horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado, ideal para aquellos que buscan aprovechar la luz del día.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, especialmente a partir de las 6:00 a.m., y se mantendrán durante gran parte del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día seco y sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, y solo se espera un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la noche, aunque sigue siendo bastante baja, con un 10% de posibilidad entre las 7:00 p.m. y la 1:00 a.m.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 3°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 15°C por la tarde. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que el calor se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en la tarde. A medida que caiga la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11°C.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables para la mayoría de las actividades al aire libre. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. A medida que avance la noche, el viento disminuirá en intensidad, proporcionando un ambiente más tranquilo.

En resumen, el día en As Neves se perfila como fresco y mayormente seco, con cielos que irán de poco nubosos a nublados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso en las temperaturas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.