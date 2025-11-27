El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

Hoy, 27 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados al amanecer. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 2 de la tarde, y posteriormente bajando a 9 grados en las horas más frescas de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo progresivamente con nubes altas, que comenzarán a aparecer a partir de las 2 de la tarde y se mantendrán hasta la noche. A partir de las 8 de la tarde, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura más intensa. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad constante de entre 7 y 11 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico. A medida que el día avance, el viento se irá calmando, especialmente en la noche, donde se espera que la velocidad disminuya a 3 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas y la alta humedad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día sin complicaciones meteorológicas.

El orto se producirá a las 08:40 y el ocaso será a las 18:04, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar del día. En resumen, hoy será un día mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes hacia la tarde y temperaturas frescas, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigo ante el descenso de las temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.