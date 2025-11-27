El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 6 grados , con una ligera brisa proveniente del este que alcanzará velocidades de hasta 5 km/h.

A medida que avance la mañana, se comenzarán a formar nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 85%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes altas. Sin embargo, las condiciones se mantendrán secas, ya que no se prevén lluvias en el horizonte. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 15 grados . La humedad relativa disminuirá ligeramente, rondando el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

El viento, que soplará principalmente del este y noreste, variará en intensidad a lo largo del día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 11 km/h en las horas más activas, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el viento se suavizará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, aunque sin riesgo de lluvias. La visibilidad será buena, y el ambiente se sentirá fresco, ideal para paseos nocturnos. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Vilagarcía de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.