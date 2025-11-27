El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se cubrirá gradualmente con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un valor estimado de 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 11 grados hacia las 20:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 90%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la tarde.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar despejado a presentar un aspecto más nuboso, pero sin llegar a ser completamente cubierto. Las nubes altas que se formarán no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día, permitiendo que los rayos del sol sigan iluminando la región. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad sin riesgo de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, con un ambiente agradable durante las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que disfruten de un día que, aunque fresco, promete ser mayormente soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.