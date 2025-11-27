El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado (11n), con temperaturas que rondarán los 5 grados y una humedad relativa del 100%, lo que podría generar una sensación de frío intenso.
A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso (12n) hasta las 10 de la mañana, con temperaturas que comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando los 7 grados . La brisa del noreste, con velocidades de entre 4 y 6 km/h, aportará un aire fresco, pero sin condiciones de precipitación, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea nula a lo largo del día.
Durante la tarde, el cielo se tornará nuboso (14n) a partir de las 2 de la tarde, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 12 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 71% en las horas más cálidas. El viento cambiará ligeramente de dirección, soplando del este a velocidades de 3 a 5 km/h, lo que proporcionará un ambiente más templado, aunque la sensación térmica podría seguir siendo fresca.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse (11n) y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en torno al 75%, lo que podría generar un ambiente algo húmedo, pero sin riesgo de lluvias. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.
En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los habitantes podrán disfrutar de un día agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse durante las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que el día sea ideal para disfrutar de la belleza natural de la zona.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.
