El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Vigo se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente a partir de las 2 de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día, lo que sugiere que los viguenses podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y los 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 14 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que la jornada transcurra con tranquilidad.

El orto se producirá a las 08:39 y el ocaso a las 18:05, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables durante el mediodía hará que sea un buen día para disfrutar de paseos por la ciudad o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que las nubes altas cubran el cielo en la tarde. En resumen, un día mayormente soleado y fresco espera a los vigueses, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.