El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso, aunque las temperaturas serán frescas, rondando los 9 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 79% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 10 de la mañana. La bruma y la niebla comenzarán a hacer acto de presencia, especialmente entre las 4 y las 9 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, se prevé que estas condiciones no generen precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la nubosidad que se espera a partir de las 10 de la mañana. Las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 14 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 68% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Hacia el final de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a 11 grados hacia las 8 de la tarde. La visibilidad podría verse afectada por la niebla que se espera en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Valga experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado por la tarde, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La combinación de viento suave y humedad alta hará que la sensación térmica sea variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.