El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por temperaturas frescas, rondando los 6 grados centígrados, y una humedad relativa que alcanzará el 91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. La combinación de un cielo poco nuboso y temperaturas moderadas hará que sea un día agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca que, junto con la baja probabilidad de precipitación, hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades recreativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo del día, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa también irá en aumento, llegando a un 82% al caer la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente después de la puesta de sol, que se producirá a las 18:05.

En resumen, el día en Tui se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo el día sin preocuparse por la lluvia. La combinación de un viento suave y temperaturas moderadas contribuirá a un ambiente placentero, haciendo de este 27 de noviembre un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.