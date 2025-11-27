El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados hasta el mediodía. La brisa del norte, con velocidades de entre 6 y 8 km/h, aportará un ligero alivio a la frescura matutina.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 64% a las 1 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más seco y agradable. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 7 de la tarde. La brisa del norte se mantendrá, aunque con una velocidad reducida, de 3 a 5 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas frescas por la mañana y agradables por la tarde. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de cambios en el tiempo permitirán disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.