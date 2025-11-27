El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad y al viento que soplará desde el sureste a una velocidad de entre 5 y 6 km/h.

Durante la tarde, el cielo seguirá nublado, con un incremento en la nubosidad que podría dar lugar a un ambiente más gris. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, donde se espera que se registren 14 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 66% al 72%.

El viento, que soplará principalmente desde el este, podría intensificarse ligeramente hacia la tarde, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 8 de la tarde.

A lo largo de la noche, el cielo se despejará nuevamente, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas mínimas se establecerán en torno a los 6 grados , con una humedad que podría aumentar nuevamente, alcanzando hasta el 80%. No se prevén lluvias, lo que hace que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En resumen, Soutomaior experimentará un día variado, comenzando con cielos despejados, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.