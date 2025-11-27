El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 04:00, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en su punto máximo, generará una sensación de frío considerable.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a nubes altas, aunque la nubosidad se mantendrá predominante a lo largo del día. Las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando un máximo de 12 grados entre las 12:00 y las 16:00. La humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles altos, rondando el 74% en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica un poco más fresca. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte y el sur, manteniendo velocidades moderadas que no superarán los 6 km/h. Esto permitirá que la temperatura se mantenga relativamente estable, aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas, debido a la posible presencia de niebla.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 21:00. La visibilidad mejorará gradualmente, aunque las nubes seguirán cubriendo el cielo. El ocaso se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.