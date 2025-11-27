El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 79-80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.
A medida que avanza la mañana, las nubes altas comenzarán a aparecer, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. Durante este tiempo, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad relativa irá aumentando, alcanzando picos de hasta el 89% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de toda la jornada.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 5-7 km/h, lo que aportará una brisa fresca. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y luego del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Esta brisa será más notable en las horas de la tarde, especialmente entre las 6 y las 8, cuando se espera que la velocidad del viento alcance los 8 km/h.
A medida que se acerca la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y hacia las últimas horas del día, se espera un cielo cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.
El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un ambiente más nublado y fresco. En resumen, los habitantes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»