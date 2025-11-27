El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad y afectar el tráfico. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 4 y 5 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, generará una sensación de frío notable.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso y despejado en las horas centrales del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que se espera que baje al 65% en las horas más cálidas. Sin embargo, el viento, que soplará predominantemente del noreste a una velocidad de entre 2 y 4 km/h, aportará una sensación de frescura.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes altas. A pesar de este aumento en la nubosidad, no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto permitirá que los residentes de Salvaterra de Miño disfruten de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

Al caer la noche, la niebla regresará, cubriendo nuevamente la localidad y manteniendo las temperaturas en torno a los 8 grados . La humedad aumentará de nuevo, alcanzando niveles cercanos al 81%. Los vientos se calmarán, lo que podría contribuir a la formación de niebla densa en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un periodo de cielos despejados y temperaturas agradables, antes de que la nubosidad regrese por la tarde y la niebla vuelva a hacer acto de presencia por la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para las condiciones cambiantes y mantengan precauciones al desplazarse durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.