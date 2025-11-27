El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 3 y 5 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 4 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, rondando el 98%, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.
Durante la tarde, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado, con algunas horas de sol intercaladas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 65%, lo que permitirá una sensación más confortable en comparación con las primeras horas del día.
El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h, predominando de dirección noreste. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento se suavizará, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia las 8 de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Salceda de Caselas tomen precauciones durante las primeras horas debido a la niebla, que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.
En resumen, el día se caracterizará por un inicio nublado y brumoso, seguido de un periodo más despejado en la tarde, con temperaturas frescas y un viento moderado. La ausencia de lluvias permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque es importante estar atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.
- Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?
- Denuncian en Vigo que sus vecinos ocupan su plaza de garaje al pasar a usar un coche más grande
- Davila 25/11/2025
- Clotilde Teixeira fue vista cerca de As Cavirtas el día de su desaparición
- Fallece un conocido vecino de O Grove tras caer al mar
- Un bar, absuelto de piratería al no probar el inspector de LaLiga que pasó 12 minutos en el local
- Registros en Vilanova y Ribadumia en una nueva operación antidroga en O Salnés
- Confirmada la indemnización de 5,1 millones de tres aseguradoras a la armadora del «Villa de Pitanxo»