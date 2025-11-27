El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 9 grados , con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que se mantendrán durante gran parte del día. A pesar de esta presencia nubosa, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de la jornada. Esto significa que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 6 grados a media tarde. Sin embargo, se espera que durante las horas centrales del día, especialmente entre las 12 y las 15 horas, la temperatura se eleve hasta los 14 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado. La humedad relativa será alta, rondando entre el 72% y el 81%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

Hacia el final del día, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20 horas. La puesta de sol está prevista para las 18:04, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, aunque las nubes altas podrían atenuar los colores del ocaso.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente seco y nublado, con temperaturas frescas y un viento suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica que podría ser más fría debido a la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.