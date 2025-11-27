El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que rondará el 90%, lo que puede generar una sensación de frío al amanecer.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Este fenómeno se mantendrá durante gran parte del día, con temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 66% a media tarde, lo que contribuirá a una sensación más templada.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 16 km/h, lo que podría aportar una brisa fresca y agradable, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Redondela pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 19:00 horas.

El ocaso se producirá a las 18:04, momento en el que el cielo comenzará a despejarse nuevamente, permitiendo que las estrellas sean visibles en la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad sin lluvias, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas desciendan por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.