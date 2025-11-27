El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Pontevedra se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avancen las horas, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, especialmente a partir de las 2 de la tarde, lo que podría dar un aspecto más gris a la tarde, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad de manera significativa.

Las temperaturas en Pontevedra oscilarán entre los 5 y los 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas serán frescas, con temperaturas que rondarán los 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. Este ascenso térmico es típico de esta época del año, donde las mañanas son frías y las tardes más templadas. Se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 70% por la tarde. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, es aconsejable que los habitantes de Pontevedra se preparen para un día fresco y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede ser un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al final de la tarde. La dirección del viento podría contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los ciudadanos podrán disfrutar de un día seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a pasear o realizar actividades en la naturaleza.

En resumen, el día en Pontevedra se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento de nubes altas, temperaturas frescas y una humedad notable. Sin lluvias a la vista, será un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.