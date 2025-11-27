El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo muy nuboso, especialmente entre las 7 y las 8 de la mañana, con temperaturas que rondarán los 5 grados. La situación se mantendrá similar hasta el mediodía, cuando la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 11 de la mañana. La humedad seguirá siendo elevada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y la falta de sol. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán los 11 km/h, predominando la dirección noreste. Este viento, aunque ligero, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 8 de la tarde. La humedad seguirá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas nuevamente por la bruma y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan lluvias que puedan alterar los planes al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los residentes de Pontecesures que tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día, debido a la posible reducción de visibilidad por la niebla.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que variarán entre los 5 y 14 grados, y una alta humedad que acentuará la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.