El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras y afectar a los peatones. Se recomienda precaución al conducir y mantener una velocidad adecuada para evitar accidentes.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 5 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 65% por la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Ponteareas disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas de la mañana.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h, predominando de direcciones variables como el este y el sureste. Este viento suave no solo contribuirá a la sensación de frescura, sino que también ayudará a dispersar la niebla a medida que avanza el día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que haya momentos de sol intermitentes, especialmente hacia el final de la jornada. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, con mínimas que rondarán los 4 grados .

El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca. Los habitantes de Ponteareas pueden prepararse para un ambiente sereno, ideal para disfrutar de una velada en casa o dar un paseo bajo el cielo estrellado, aunque con abrigo debido a las bajas temperaturas.

