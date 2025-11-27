El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, especialmente a partir de las 2 de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día, lo que sugiere que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas serán frescas, comenzando con un mínimo de 6 grados a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que es recomendable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. La sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h en momentos puntuales.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 71% por la tarde. Esta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más tempranas. Por lo tanto, se aconseja a los habitantes de Ponte Caldelas que se mantengan abrigados, especialmente si planean salir durante la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubriéndose de nubes altas, pero sin que esto implique un cambio en las condiciones de sequedad. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. El ocaso se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre.

En resumen, el día se presenta como una jornada tranquila y sin lluvias, ideal para actividades al exterior, siempre teniendo en cuenta las temperaturas frescas y la necesidad de abrigo. Los habitantes de Ponte Caldelas pueden disfrutar de un día apacible, con un cielo que, aunque nublado en la tarde, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.