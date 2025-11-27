El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 91% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, aunque no se prevén precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que rondarán los 14 grados , proporcionando un ambiente templado y agradable.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando las nubes se tornarán más densas. Sin embargo, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 70% hacia el final de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el noreste a una velocidad de entre 4 y 8 km/h durante la mañana y la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando su mínimo de 1 km/h hacia la medianoche.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 6 grados . La visibilidad será buena, y los residentes podrán disfrutar de un cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornó más nublado en la tarde, pero sin lluvias.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el día antes de que el frío invernal se instale de lleno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.