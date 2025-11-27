El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, la meteorología en Pazos de Borbén se presenta con condiciones mayormente despejadas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 grados, manteniendo un ambiente frío que requerirá abrigo para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones. Este fenómeno se mantendrá hasta la tarde, con temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 98%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El viento soplará de dirección norte, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca. A partir de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 11 km/h, aunque seguirá siendo un viento suave y agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un predominio de nubes altas y algunas nubes bajas, pero sin previsión de lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde-noche, situándose en torno a los 9 grados a partir de las 20:00 horas. La humedad relativa también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 80%.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Pazos de Borbén estén atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar ligeramente conforme se acerque la noche.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente despejada en sus inicios, con un aumento progresivo de nubes y temperaturas agradables durante el mediodía. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.