El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Oia se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que sugiere que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas en Oia oscilarán entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 8 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avanza, la humedad se estabiliza, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente. Este viento del norte es típico de la región en esta época del año y contribuirá a mantener el cielo mayormente despejado.

Los momentos más soleados del día se concentrarán entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando el sol estará en su punto más alto. La salida del sol se producirá a las 08:39 y el ocaso a las 18:06, brindando un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural.

En resumen, Oia experimentará un día agradable, con cielos despejados y temperaturas moderadas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento suave complementan un tiempo favorable para los planes de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.