El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 85%.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes altas, especialmente entre las 3 y las 12 del mediodía. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, llegando a los 15 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino.

El viento será un factor notable a lo largo del día. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 16 km/h. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar de las temperaturas más bajas de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un predominio de nubes altas y algunas nubes más densas, pero sin llegar a ser completamente cubierto. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados hacia las 5 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, situándose en torno al 75% al final de la jornada.

El ocaso se producirá a las 18:06, momento en el que el cielo comenzará a despejarse nuevamente, aunque las temperaturas caerán rápidamente, llegando a los 9 grados hacia las 8 de la noche. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con una chaqueta ligera debido a la baja temperatura.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas, vientos moderados y sin riesgo de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para salir y disfrutar del entorno natural.

