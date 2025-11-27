El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por temperaturas frescas, alcanzando un mínimo de 3 grados a las 8:00. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 15 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 70% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes, aunque podría ser perceptible en las zonas más abiertas de la ciudad. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 17 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 19:00. La puesta de sol está programada para las 18:05, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. La ausencia de lluvia y el viento suave permitirán que los habitantes aprovechen al máximo las horas de luz, haciendo de este un día ideal para paseos y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.