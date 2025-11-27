El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la madrugada.

A partir de las 3 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que se mantendrán hasta las 8 de la mañana. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 86% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor notable. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá que la actividad al aire libre se desarrolle sin inconvenientes.

A medida que el día avanza, el cielo se tornará más cubierto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 90% a las 10 de la mañana, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A pesar de la nubosidad, no se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de O Grove disfruten de un día sin interrupciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 9 km/h, lo que aportará una brisa fresca a lo largo del día. A partir de las 4 de la tarde, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 13 grados. La tarde se presentará más templada, ideal para paseos y actividades al aire libre.

Hacia el final del día, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, y las temperaturas descenderán a 12 grados hacia las 11 de la noche. La humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 68% a las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:05, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.