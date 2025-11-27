El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 14 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 79% al amanecer. Esta humedad podría generar una sensación de frescor, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para el inicio del día. A medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles confortables durante la mayor parte de la jornada.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque se espera que su intensidad disminuya ligeramente hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte. Esto permitirá que los habitantes de Nigrán disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo estará mayormente despejado, las nubes altas podrían dar un aspecto diferente al cielo, especialmente en las horas de la tarde.

El orto se producirá a las 08:39, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 18:06, lo que permitirá que la luz del día se extienda durante un tiempo considerable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.