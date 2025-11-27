El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que puede generar una sensación de frío al amanecer.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 grados hasta el mediodía. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo húmedo.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 13 grados , lo que proporcionará un tiempo más templado. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que podrían atenuar la luz solar. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada y hasta la tarde, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero se espera que hacia el final del día, alrededor de las 6 de la tarde, el cielo se despeje nuevamente, permitiendo disfrutar de un atardecer claro.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que variarán entre los 5 y 13 grados . Sin precipitaciones a la vista, será un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la frescura de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.