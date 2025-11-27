El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Moraña se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , con una humedad relativa del 88%, lo que indica un ambiente fresco pero cómodo. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados a la 1:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 2:00, cuando se espera que la temperatura baje a 6 grados.

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:40. Sin embargo, a partir de las 2:00, comenzarán a aparecer nubes altas, que se mantendrán durante gran parte de la jornada. A pesar de la presencia de estas nubes, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% a lo largo del día.

La temperatura comenzará a recuperarse a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 11 grados a las 12:00 y subiendo hasta los 14 grados a las 15:00. La tarde se presentará con un cielo mayormente nuboso, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Moraña disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la tarde. A las 14:00, se espera que el viento alcance una velocidad de 12 km/h, lo que podría generar una sensación térmica un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 18:00 y cerrando el día con 11 grados a las 19:00. El cielo se despejará nuevamente hacia la noche, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 86% a las 18:00.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 14 grados, sin previsión de lluvias. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.