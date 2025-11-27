El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que generará una sensación de frío notable. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 4 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana. A partir de la tarde, se espera que el viento cambie ligeramente, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 12 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Mondariz disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable abrigarse bien, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:04. La temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 9 grados hacia la noche, y la humedad relativa aumentará, lo que podría generar una sensación de frescor más intensa.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas que irán desde los 5 grados en la mañana hasta los 15 grados en la tarde. Sin lluvias a la vista y con un viento suave, será un día propicio para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, aunque se aconseja llevar abrigo para las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.