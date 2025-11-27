El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Moaña se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 8 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará un ligero descenso, alcanzando los 6 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que se mantendrán durante gran parte del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de la jornada. Esto permitirá que los residentes de Moaña disfruten de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas irán aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando los 12 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 14 grados entre las 13:00 y las 16:00. Sin embargo, a partir de las 17:00, se espera un nuevo descenso, con temperaturas que caerán a 13 grados y continuarán bajando hasta los 10 grados hacia el final del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento variará ligeramente, pero se mantendrá predominantemente del este.

El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado a medida que avance la tarde. La combinación de temperaturas frescas y la alta humedad podría hacer que la noche sea especialmente fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Moaña abrigarse adecuadamente al salir.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas frescas, sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.