El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 77% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, las nubes altas comenzarán a aparecer, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana, aunque no se prevén precipitaciones. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas. La brisa será suave, con vientos del este que oscilarán entre 2 y 5 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa. Entre las 9 y las 15 horas, se espera que el cielo esté muy nuboso, con temperaturas que irán desde los 7 hasta los 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 86% en las horas más cálidas. A pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, con condiciones de cubierto desde las 10 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Los vientos continuarán soplando del este, con velocidades que variarán entre 3 y 6 km/h.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado en la tarde y noche, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas de sol, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.