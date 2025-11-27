El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8:00 AM, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 9 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 77-79%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, especialmente entre las 2:00 y las 8:00 AM. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas. La humedad aumentará, alcanzando un 84% hacia las 8:00 AM, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 1:00 PM, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando un máximo de 13 grados entre las 1:00 PM y las 5:00 PM. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto en gran parte del día, con períodos de nubosidad que podrían dar paso a un cielo muy nuboso hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 10 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, su presencia podría hacer que la sensación de frío sea más notable, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Meaño podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad. En resumen, el tiempo de hoy en Meaño será fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades para disfrutar de momentos despejados en la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.