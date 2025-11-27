El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 90%, lo que puede generar una sensación de frío al amanecer.
A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando los 10 grados a media mañana. La brisa del este, con velocidades que rondan los 7 km/h, aportará un ligero frescor, ideal para actividades al aire libre.
Durante la tarde, el cielo seguirá con nubes altas, pero se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 14 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 67%, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. El viento, que cambiará a dirección sureste, mantendrá una velocidad moderada de 6 km/h, contribuyendo a un ambiente cómodo para disfrutar de la tarde.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 6 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá que la noche se desarrolle sin contratiempos. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.
En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad sin precipitaciones. Las temperaturas serán frescas por la mañana, alcanzando un máximo agradable por la tarde. La brisa del este y sureste proporcionará un alivio del frío, haciendo de este un día propicio para actividades al aire libre. No se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin complicaciones.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.
