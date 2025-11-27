El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta aproximadamente las 4 de la tarde.

A lo largo del día, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 5 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será frío, las horas centrales podrían ofrecer un ligero alivio.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 70% al final del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero no debería causar inconvenientes significativos, pero podría ser perceptible, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lalín podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por la niebla matutina, nubes altas y temperaturas frescas, con un viento ligero que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día mayormente cubierto, pero sin lluvias, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.