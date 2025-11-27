El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas en las primeras horas de la mañana y un cambio hacia un cielo más nuboso a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% y aumentando hasta un 90% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 70% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Por la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de una noche tranquila y sin lluvias.

En resumen, el tiempo en A Illa de Arousa para hoy se caracteriza por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nuboso, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Sin duda, un día ideal para disfrutar de la belleza natural de la isla, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica que puede ser más fría debido a la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.