El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 88% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, a partir de las 3 de la madrugada, comenzarán a aparecer nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Este patrón de nubes se mantendrá durante la mayor parte del día, con un cielo que se tornará poco nuboso hacia el mediodía y la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se espera que lleguen a los 14 grados , proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 6 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes de los habitantes y visitantes de A Guarda. La tarde se presentará con un cielo mayormente despejado, aunque con algunas nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:07, ideal para quienes deseen contemplar el atardecer.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque comenzará despejado, se irá cubriendo de nubes altas sin riesgo de lluvia. La combinación de temperaturas suaves y un viento ligero hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.