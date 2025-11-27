El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Gondomar se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 8 grados , con una humedad relativa del 77%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados a las 02:00 y 03:00 horas, manteniendo una humedad del 79% y 80%, respectivamente.

A partir de las 04:00 horas, la temperatura se estabilizará en 5 grados, y el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en el horizonte. Este patrón se mantendrá hasta las 11:00 horas, cuando la temperatura suba a 9 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que alcanzará el 86% en ese momento.

Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados entre las 14:00 y 16:00 horas. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con un 15% de probabilidad de precipitaciones, aunque no se anticipan lluvias significativas. La humedad relativa comenzará a descender gradualmente, llegando al 70% hacia las 16:00 horas.

El viento será un factor a tener en cuenta hoy, soplando desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 11 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con ráfagas de hasta 10 km/h hacia la tarde.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 11 grados a las 19:00 horas y bajando a 9 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se despejará en gran medida, permitiendo que los habitantes de Gondomar disfruten de un cielo estrellado. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 14 grados. Aunque no se esperan precipitaciones, la sensación de frescura se verá acentuada por la humedad y el viento del este.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.