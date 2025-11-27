El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, A Estrada se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra gradualmente con nubes altas, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que sugiere que los habitantes pueden realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas en A Estrada oscilarán entre los 3 y los 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 4 grados, aumentando ligeramente hacia el mediodía, cuando se alcanzarán los 12 grados. Por la tarde, la temperatura máxima se situará en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado para las actividades diarias. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que volverán a bajar a los 10 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 69% por la noche. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será mayormente suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

El orto se producirá a las 08:39, brindando luz natural a los habitantes, mientras que el ocaso se espera para las 18:03, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco y despejado, se tornará más nublado hacia la tarde. En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente seco y templado, ideal para actividades al aire libre, con un cielo que se irá cubriendo de nubes altas sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.