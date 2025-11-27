El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Cuntis se despertará bajo un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 8 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 7 grados a la 1:00 y manteniéndose en torno a los 6 grados entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada. La humedad relativa será alta, superando el 88% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A partir de las 4:00, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que se mantendrá hasta las 10:00. Durante este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados, con una humedad que alcanzará su punto máximo del día, llegando al 99% a las 5:00. A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 9 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 12:00.

La tarde se presentará con un cielo mayormente nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se espera que las temperaturas alcancen su máximo de 14 grados. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 68% a las 14:00. A partir de las 17:00, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 12 grados a las 18:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 6 km/h hacia las 23:00. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% en todos los periodos.

La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con temperaturas que descenderán a 10 grados a las 21:00 y 9 grados a las 23:00. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 72% hacia el final del día. En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas frescas y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.