El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la visibilidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a partir de las 2:00 a.m., la bruma comenzará a hacer acto de presencia, seguida de niebla densa que persistirá hasta las 8:00 a.m. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará cubierto desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A partir de las 3:00 p.m., se espera que las nubes comiencen a despejarse ligeramente, permitiendo que el sol asome en algunos momentos, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m., con un valor de 15 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, llegando a ser casi imperceptible en la tarde y la noche, lo que contribuirá a una sensación de calma en el ambiente.

La salida del sol se producirá a las 8:40 a.m., mientras que el ocaso tendrá lugar a las 6:03 p.m., marcando un día con una duración de luz solar limitada. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Catoira, con niebla en las primeras horas y temperaturas que, aunque frescas, no alcanzarán extremos. Se aconseja a los habitantes que se vistan adecuadamente y que tomen precauciones al desplazarse debido a la visibilidad reducida por la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.