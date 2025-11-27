El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por temperaturas frescas, rondando los 4 grados , y una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 85%. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 8 km/h, pero se espera que el viento se suavice a medida que se acerque la tarde. Esta brisa ligera contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de la frescura matutina.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de A Cañiza disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que favorecerá los paseos y las actividades en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, llegando al 74% al caer la noche. Las condiciones meteorológicas seguirán siendo estables, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado, ideal para observar el atardecer, que se producirá a las 18:03.

En resumen, el día en A Cañiza se presenta como una jornada tranquila y agradable, con temperaturas frescas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán disfrutar de un día apacible, perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.