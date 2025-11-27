El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer su aparición, especialmente a partir de las 2 de la tarde, lo que podría dar un aspecto más cubierto al cielo. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día.

Las temperaturas en Cangas oscilarán entre los 7 y los 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 9 grados, descendiendo a 7 grados durante la madrugada. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que alcanzarán hasta el 87%. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Cangas se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a un ambiente fresco pero cómodo. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvias, permitiendo disfrutar de un atardecer tranquilo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.