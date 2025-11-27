El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%, lo que puede generar una sensación de frescura al salir.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 3 de la tarde. La humedad aumentará, llegando a un 80% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes que podría dar lugar a un ambiente más gris. Sin embargo, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 13 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve una chaqueta ligera.

El viento soplará desde el noreste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la tarde.

La puesta de sol está programada para las 18:04, momento en el que el cielo podría presentar un espectáculo visual interesante, aunque con la presencia de nubes. La noche se espera tranquila, con temperaturas que rondarán los 11 grados y una humedad que podría aumentar hasta el 86%.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad sin riesgo de lluvia, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un descenso en la temperatura al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.