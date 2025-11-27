El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 27 de noviembre

El día de hoy, 27 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y aumentando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A partir de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris, aunque sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y sin interrupciones. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes que podría afectar la visibilidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, la dirección del viento podría cambiar ligeramente, pero se mantendrá en general en la misma dirección.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto más bajo, con un máximo de 5 grados , lo que podría hacer que los paseos al aire libre sean menos agradables. Sin embargo, la ausencia de lluvia y el viento moderado permitirán que los habitantes de Caldas de Reis realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 4 grados . La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las horas nocturnas, aunque no se anticipan condiciones climáticas severas. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, se desarrollará sin complicaciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-26T20:57:12.